В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»

Поздним вечером 31 июля 2023 года около 22 часов 10 минут возле дома 75/27 по улице Военный городок поселке Янино во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием а/м «Тойота-Ланд Крузер», «Лифан-Х60» и "КИА Спектра".

На месте происшествия полицейскими установлено, что 45-летний водитель внедорожника, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,795 мг/л), выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Лифан-Х60», а после с двигавшимся во встречном направлении а/м «КИА Спектра».

В результате ДТП травмы получил 35-летний водитель «КИА», он доставлен в медицинское учреждение в состоянии легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Водитель «Тойоты» привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).