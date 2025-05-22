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Питерец.ру » Происшествия » На улице Чекистов мужчину избили гаечным ключом

На улице Чекистов мужчину избили гаечным ключом

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту гаражных «разборок» с гаечным ключом на улице Чекистов

Накануне вечером, 21 мая около 16 часов 20 минут в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступило обращение от жителя Санкт-Петербурга. Заявитель утверждал, что подвергается избиению гаечным ключом со стороны своего знакомого непосредственно у дома номер 13 по улице Чекистов.

Прибывшие на указанное место сотрудники полиции установили, что на территории гаражного кооператива произошел конфликт между владельцем гаража и арендатором. Причиной разногласий стал раздел имущества.

До прибытия наряда полиции оба участника инцидента были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Позднее в отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что состояние 27-летнего мужчины, получившего серьезные повреждения головы, оценивается как тяжелое.

Его 50-летний оппонент получил менее серьезные телесные повреждения и его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по данному факту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, телесные повреждения
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