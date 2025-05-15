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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сканднавия" столкнулись два большегруза

На трассе "Сканднавия" столкнулись два большегруза

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с грузовиками на трассе "Сканднавия"

Накануне днем, 14 мая в отделение полиции Выборгского района Ленинградской области поступила информация об аварии на трассе "Скандинавия", в которой участвовали грузовые автомобили марки Shacman.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что инцидент произошел на трассе "Скандинавия", примерно в пяти километрах от населенного пункта Огоньки. Предварительная причина ДТП – несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из грузовиков, что привело к столкновению с двигавшимся впереди большегрузным транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Второй водитель, участвовавший в инциденте, не получил никаких повреждений.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

Источник: ГУ МВД
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