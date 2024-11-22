В Петербурге на склад кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом

Вчера утром, 21 ноября около 06 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 14 по Софийской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении склада кондитерского цеха возник конфликт между двумя сотрудниками – 20-летним уроженцем одного из государств Центральной Азии и 28-летним гражданином расположенного по соседству Центрально - Азиатского государства.

Словесная перепалка перешла в драку, после чего конфликт перенесли на улицу, где младший из оппонентов в споре нанес удар ключом в глаз своему визави.

Пострадавшего госпитализировали, а второй участник драки был задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.