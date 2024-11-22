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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на склад кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом

В Петербурге на склад кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника драки на кондитерском производстве на Софийской улице - мастера ключа

Вчера утром, 21 ноября около 06 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 14 по Софийской улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении склада кондитерского цеха возник конфликт между двумя сотрудниками – 20-летним уроженцем одного из государств Центральной Азии и 28-летним гражданином расположенного по соседству Центрально - Азиатского государства. 
Словесная перепалка перешла в драку, после чего конфликт перенесли на улицу, где младший из оппонентов в споре нанес удар ключом в глаз своему визави. 
Пострадавшего госпитализировали, а второй участник драки был задержан и доставлен в отдел полиции.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, телесные повреждения
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