На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью, 16 мая около 01 часа 25 минут, на Лиговском проспекте у дома № 253, произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, двигался по Лиговскому проспекту в направлении от Прилукской улицы к Расстанной улице. Игнорируя красный сигнал светофора, он совершил наезд на сорокалетнего пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда тот переходил дорогу на разрешающий зеленый сигнал.

В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, водитель был задержан.