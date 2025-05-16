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Питерец.ру » Происшествия » На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода

На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с пешеходом на Лиговском проспекте

Сегодня ночью, 16 мая около 01 часа 25 минут, на Лиговском проспекте у дома № 253, произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, двигался по Лиговскому проспекту в направлении от Прилукской улицы к Расстанной улице. Игнорируя красный сигнал светофора, он совершил наезд на сорокалетнего пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда тот переходил дорогу на разрешающий зеленый сигнал.

В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, водитель был задержан.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, ДТП, пострадавший пешеход, видео
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