На трассе «Скандинавия» у поселка Огоньки в ДТП погибли два человека

Сегодня ранним утром, 16 июля 2024 года около 06 часов к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 67 км трассы «Скандинавия» в направлении Выборга.

Полицейские установили, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

В результате дорожного происшествия погиб и водитель, и его пассажир, мужчина 30 лет.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали происшествия.