На трассе "Сканднавия" перевернулся грузовик со щебнем

Сегодня утром, 19 февраля около 09 часов 20 минут к полицейским поступила информация о ДТП с грузовым автомобилем на трассе "Скандинавия".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на 56-ом километре трассы "Скандинавия" водитель грузовика "Ман" с полуприцепом, груженым щебнем, во избежание столкновения с попутным автомобилем совершил резкое торможение, в результате чего перевернулся.

В результате ДТП 43-летний водитель грузовика получил травмы и госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверкау