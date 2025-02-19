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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сканднавия" перевернулся грузовик со щебнем

На трассе "Сканднавия" перевернулся грузовик со щебнем

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит проверку обстоятельств утреннего ДТП на трассе "Сканднавия" с перевернувшимся грузовиком

Сегодня утром, 19 февраля около 09 часов 20 минут к полицейским поступила информация о ДТП с грузовым автомобилем на трассе "Скандинавия".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на 56-ом километре трассы "Скандинавия" водитель грузовика "Ман" с полуприцепом, груженым щебнем, во избежание столкновения с попутным автомобилем совершил резкое торможение, в результате чего перевернулся.

В результате ДТП 43-летний водитель грузовика получил травмы и госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверкау

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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