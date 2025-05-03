На улице Руставели ссора супругов закончилась стрельбой из охотничьего карабина

В полицию Калининского района Санкт-Петербурга поступил вызов 2 мая из-за стрельбы в квартире дома номер 30 на улице Руставели.

Прибывшие на место сотрудники ППС задержали прямо в квартире 39-летнего жителя Петербурга. Мужчина был пьян и, по предварительным данным, во время ссоры с женой, возникшей из-за личной неприязни, начал палить по стенам из охотничьего карабина, угрожая ей расправой.

По предварительной версии, причиной такого поведения стала ревность. К счастью, в результате инцидента никто не получил ранений.

С места происшествия изъяли внушительный арсенал: три охотничьих карабина (гладкоствольных), пару травматических пистолетов, два охотничьих ружья (гладкоствольных), еще одно охотничье ружье, охотничий карабин, ружье и кучу патронов. Все это – 10 единиц оружия – отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 1, 105 часть 1 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый сейчас находится под стражей, задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.