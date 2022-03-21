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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой

В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Нетрезвая ночная ссора закончилась пальбой и больницей для жителя Кингисеппского района Ленинградской области

Вчера ранним утром около 04 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в гаражах на улице Красногвардейской в городе Кингисепп стреляют и имеются пострадавший. Прибывшим на место происшествие нарядом полиции был задержан 32-летний местный житель. По предварительной информации, во время внезапно возникшей ссоры в ходе распития спиртных напитков он из охотничьего ружья два раза выстрелил в сторону своего 31-летнего приятеля.

Стрелял по всей видимости дробью. Пострадавшего с ранением лица госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Примечательно, что 21 марта у него день рождение.

Стрелявшего опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ружье у него изъяли.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район стрельба
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