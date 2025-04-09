В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 20 лет

14 ноября 2003 года в отделение полиции Адмиралтейского района поступило сообщение об убийстве молодой женщины, ей было всего 23 года, в квартире дома номер 29 на улице Декабристов. Эксперты обнаружили на теле погибшей множество колотых ран.

По факту трагедии прокуратура Адмиралтейского района сразу же инициировала уголовное расследование по статье 105 части 1 УК РФ, квалифицирующей деяние как убийство. К сожалению, тогда правоохранителям не удалось оперативно выйти на след преступника.

В марте текущего года следователи Адмиралтейского района приняли решение о переквалификации дела по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, что указывает на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, возможно, связанное с разбоем или вымогательством.

Благодаря кропотливой работе по делу, детективы получили важную информацию о возможной причастности к преступлению 52-летнего безработного, проживающего в Красносельском районе.

8 апреля возле дома номер 95 по улице Римского-Корсакова, в результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Предварительно было установлено, что 14 ноября 2003 года, находясь в квартире на улице Декабристов, во время ссоры со своей знакомой, возникшей из-за личной неприязни, злоумышленник нанес ей множество ударов ножом в область груди и спины, после чего украл ее ноутбук и мобильный телефон и скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.