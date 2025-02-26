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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице

В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице

24 февраля в квартире дома 17 по 2-ой Комсомольской улице, в Красносельском районе Санкт-Петербурга был обнаружен туп 43-летней женщины с телесными повреждениями и следами удушения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний молодой человек, за плечами которого уже было несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство.

Сегодня, 26 февраля сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан около дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в городе Ломоносов. При нем обнаружили куртку убитой и ювелирные украшения. Задержанный признался в совершенном убийстве.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся необходимые процессуальные действия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, убийство
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