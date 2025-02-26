В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице

24 февраля в квартире дома 17 по 2-ой Комсомольской улице, в Красносельском районе Санкт-Петербурга был обнаружен туп 43-летней женщины с телесными повреждениями и следами удушения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний молодой человек, за плечами которого уже было несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство.

Сегодня, 26 февраля сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан около дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в городе Ломоносов. При нем обнаружили куртку убитой и ювелирные украшения. Задержанный признался в совершенном убийстве.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся необходимые процессуальные действия.