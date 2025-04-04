В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу

В ночь на третье апреля в правоохранительные органы Невского района поступило сообщение от анонима о том, что он нанес своей знакомой восемь ножевых ранений.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в квартире, расположенной в доме номер 3 корпус 3 по улице Рабфаковской, тяжело пострадавшую 42-летнюю женщину. Она была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии. На месте также находился предполагаемый преступник.

Задержан 56-летний безработный владелец квартиры. Его подозревают в том, что во время совместного распития алкоголя, в результате вспыхнувшей ссоры, он нанес своей 42-летней сожительнице восемь ударов ножом.

Пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии.

Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 111 УК РФ (преднамеренное нанесение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый, имеющий богатое криминальное прошлое, помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.