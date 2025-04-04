В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона

В полицию обратилась 26-летняя жительница Московского района Петербурга с заявлением о краже мобильного телефона из кармана куртки. Инцидент произошел 26 февраля.

По факту кражи "iPhone 13" стоимостью 50 тысяч рублей, который, по словам потерпевшей, был похищен из кармана куртки на переходе у пересечения улицы Типанова и проспекта Космонавтов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативных мероприятий, сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами у дома №11 по 3-му Рыбацкому проезду была задержана 41-летняя ранее судимая безработная женщина, подозреваемая в совершении преступления. Задержанная является представительницей кочевого народа и не имеет постоянного места жительства.

Задержанная помещена в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.