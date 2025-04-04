ента новостей

11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
10:55
В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа
10:43
В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу
10:40
Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов
10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
10:08
В СПб бешенства нет!
09:36
В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок
09:20
Бывший чиновник Смольного возглавил научное учреждение ИЭМ
19:45
В Мариинском дворце наградили победителей всероссийского студенческого конкурса
19:39
В Ленобласти готовятся к корюшковой путине
17:04
Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью
16:25
Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем
16:18
В Петербурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
16:04
Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса
15:54
Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке
13:36
В Петербурге задержали нарколаборанта и двух закладчиков
13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
12:35
В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках
12:17
Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей
11:55
Жителя Новгородской области задержали за убийство, совершенное в 2011 году
11:43
Во Всеволожске задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
11:38
В Петербурге объявили вторую волну набора участников программы «Время героев»
11:30
В Мурино задержали подозреваемого в разбое с раскаленным утюгом
11:17
В Красногвардейском районе задержали поджигателя электросамокатов
11:10
В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова
10:56
В Приморском районе задержали ранее судимого наркоразносчика
09:59
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу
09:50
В Петербурге зафиксирован рост цен на корюшку
09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
09:38
СПб потратит 37 миллионов на рекламу для привлечения туристов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона

В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские задержали даму из кочевого народа, подозреваемую в краже на пешеходном переходе

В полицию обратилась 26-летняя жительница Московского района Петербурга с заявлением о краже мобильного телефона из кармана куртки. Инцидент произошел 26 февраля.

По факту кражи "iPhone 13" стоимостью 50 тысяч рублей, который, по словам потерпевшей, был похищен из кармана куртки на переходе у пересечения улицы Типанова и проспекта Космонавтов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативных мероприятий, сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами у дома №11 по 3-му Рыбацкому проезду была задержана 41-летняя ранее судимая безработная женщина, подозреваемая в совершении преступления. Задержанная является представительницей кочевого народа и не имеет постоянного места жительства.

Задержанная помещена в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-04-2023, 12:08
Задержанного ранее «карманника» изобличили в совершении серии краж
31-03-2023, 13:04
В Петербурге группу опытных «карманников» изобличили в семи дополнительных эпизодах
29-04-2020, 13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
21-06-2022, 12:34
В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона
5-02-2020, 10:34
В Петербурге задержали ранее судимую «карманницу»
29-01-2020, 10:56
В Петербурге за кражу смартфона задержан мигрант

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
Вчера, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
1-04-2025, 22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх