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Питерец.ру » Происшествия » В посёлке Селиваново похитили три гусеничных вездехода

В посёлке Селиваново похитили три гусеничных вездехода

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Волховского района принимают меры к задержанию угнавших вездеходы в посёлке Селиваново

Накануне вечером, 16 января 2025 года около 17 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 29-летней руководительницы фирмы по поставке техники о том, что в поселке Селиваново от дома 2 по Первомайской улице неизвестные похитили три гусеничных вездехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции установили, что с конца декабря по 9 января 2025 года  с огороженной территории вдоль гаражей, принадлежащих компании, неизвестные совершили хищение трех гусеничных вездеходов.  

Общий материальный ущерб составил 14 млн рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, угон, кража
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