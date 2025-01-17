В посёлке Селиваново похитили три гусеничных вездехода

Накануне вечером, 16 января 2025 года около 17 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 29-летней руководительницы фирмы по поставке техники о том, что в поселке Селиваново от дома 2 по Первомайской улице неизвестные похитили три гусеничных вездехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции установили, что с конца декабря по 9 января 2025 года с огороженной территории вдоль гаражей, принадлежащих компании, неизвестные совершили хищение трех гусеничных вездеходов.

Общий материальный ущерб составил 14 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.