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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского

В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
24-летний неработающий житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в дверь Военного комиссариата на Чайковского

Накануне вечером, 17 декабря 2024 года около 18 часов 40 минут 24-летний неработающий житель Сестрорецка метнул два «коктейля Молотова» в здание военкомата, расположенного в доме 53 по улице Чайковского. Произошло возгорание двери, которое быстро ликвидировали сотрудники комиссариата. Полиция задержала молодого человека по горячим следам.

Задержанный рассказал стражам порядка, что днем 17 декабря на АЗС недалеко от своего дома приобрел бензин в канистре, после чего перелил его в две стеклянные бутылки, с которыми приехал к зданию военкомата. 

Поджигатель также пояснил, что действовал по указанию неизвестных, которые ранее связались с ним через мессенджер Telegram и взамен за поджог военкомата пообещали наказать обманувших его мошенников

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район, поджог
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