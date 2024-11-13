В Петербурге поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщение

Ночью минувшего воскресенья, 10 ноября 2024 года около 00 часов 50 минут к полицейским поступило сообщение об угрозе жителям жилого дома 52 по улице Оптиков.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Проверка сведений не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

11 ноября 2024 года около 01 часа 00 минут сотрудники полиции возле дома 3 по улице Ефимова по подозрению в ложном сообщении задержали неработающего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения 64-летнего жителя дома 52 по улице Оптиков.

На криминальном счету фигуранта уже имеется несколько судимостей за аналогичные преступления.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.