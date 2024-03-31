В Ленобласти поймали подозреваемого в обмане пенсионерки из Приморского района

Утром, 28 марта 2024 года около 10 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о возможных мошеннических действиях в квартире дома 12 по Яхтенной улице.

Прибывшие на место полицейские установили, что 85-летняя хозяйка квартиры стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и в парадной дома передала неизвестному 200 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Через несколько часов вечером, около 17 часов 00 минут, возле дома 17 по Ягодной улице в деревне Большие Тайцы Гатчинского района Ленобласти сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 44-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.