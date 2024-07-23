ента новостей

12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
12:12
В Тихвине выясняют обстоятельства получения травм 11-летним подростком
12:07
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
12:04
В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение
11:58
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 13-летнего подростка
11:55
В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
11:52
В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра
11:46
На проспекте Стачек избили подростка
10:20
Мошенники выманили у петербурженки более 11 миллионов
09:31
Турист чуть не умер из-за телефона
09:09
Шнурову придется заплатить за несыгранный концерт
08:47
Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений
22:33
Гостевой победой «Рубина» в Нижнем Новгороде завершился 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» лидирует
21:41
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика на самокате
15:24
Акваторию реки Ждановки очистили от отходов после прокурорской проверки
14:21
В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции
12:25
В Кингисеппе поймали мигранта подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:11
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария» и барже-буксирного состава
12:07
Telegram будет бороться с мошенничеством в сфере криптовалюты
12:03
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава «МБ-1204» + «Стр.№165» + «Урал-20»
11:39
В Кингисеппе задержали женщину, устроившую дебош в кафе
11:37
Петербург в лидерах по размещению в хостелах
11:35
Во Фрунзенском районе «Лада» сбила 17-летнего пешехода
11:29
В Центральном районе пенсионерка перевела аферистам более 11 млн рублей
11:04
Искусственный интеллект помогает ремонтировать дороги
10:42
В HeadHunter определили конкуренцию в профессиях
10:00
Петербург не входит в число лидеров по ипотеке
00:43
Деян Станкович с поражения дебютировал на посту главного тренера «Спартака», проигравшего в Оренбурге со счётом 0:2
20:54
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП пострадало пять человек
12:12
В Московском районе ресторанный дебошир порезал женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение

В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение

0
25
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Всеволожского района за заведомо ложное сообщение

Накануне, 22 июля 2024 года следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
По данным следствия, 22 июля 2024 года около 13 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение о, якобы, существующей угрозе зданию на Всеволожском проспекте города Всеволожска.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и представители экстренных служб.
При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.
Личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 73-летний житель поселка Воейково Всеволожского района.
Около 14 часов 15 минут его задержали оперативники на ближайшей к его дому автобусной остановке.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-04-2024, 11:54
В Петербурге задержали жителя Сертолово за заведомо ложное сообщение
14-12-2023, 14:53
Жителя Красносельского района задержали за заведомо ложное сообщение
7-02-2020, 12:30
В Петербурге задержали телефонного террориста
25-08-2017, 11:54
Подросток «заминировал» аэропорт
29-07-2023, 13:08
В аэропорту «Пулково» задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении
6-04-2024, 14:18
В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала

Происшествия на дорогах

0
15
Сегодня, 12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
32
Сегодня, 11:58
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 13-летнего подростка
0
31
Сегодня, 11:55
В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
102
Вчера, 21:41
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика на самокате
Наверх