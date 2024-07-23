Накануне, 22 июля 2024 года следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
По данным следствия, 22 июля 2024 года около 13 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение о, якобы, существующей угрозе зданию на Всеволожском проспекте города Всеволожска.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и представители экстренных служб.
При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.
Личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 73-летний житель поселка Воейково Всеволожского района.
Около 14 часов 15 минут его задержали оперативники на ближайшей к его дому автобусной остановке.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.
В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение
Накануне, 22 июля 2024 года следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).