Сегодня утром, 12 ноября около 09 часов 20 минут около дома 12 по Дровяному переулку, в Адмиралтейском районе Петербурга 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину.
В результате дорожного происшествия пешеход скончалась на месте.
Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП.
В Адмиралтейском районе мусоровоз насмерть сбил женщину
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Адмиралтейском районе
Сегодня утром, 12 ноября около 09 часов 20 минут около дома 12 по Дровяному переулку, в Адмиралтейском районе Петербурга 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину.
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