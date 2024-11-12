В Адмиралтейском районе мусоровоз насмерть сбил женщину

Сегодня утром, 12 ноября около 09 часов 20 минут около дома 12 по Дровяному переулку, в Адмиралтейском районе Петербурга 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину.

В результате дорожного происшествия пешеход скончалась на месте.

Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП.