Сегодня утром, 12 ноября около 07 часов 35 минут около дома 24 по Литейному проспекту, в Центральном районе Петербурга 24-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Гранта", совершил наезд на переходившую по запрещающему сигналу светофора неустановленную женщину, на вид 50 лет.
В результате дорожного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
В центре Петербурга "Лада Гранта" насмерть сбила женщину
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Центральном районе
Сегодня утром, 12 ноября около 07 часов 35 минут около дома 24 по Литейному проспекту, в Центральном районе Петербурга 24-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Гранта", совершил наезд на переходившую по запрещающему сигналу светофора неустановленную женщину, на вид 50 лет.
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