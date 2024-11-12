В центре Петербурга "Лада Гранта" насмерть сбила женщину

Сегодня утром, 12 ноября около 07 часов 35 минут около дома 24 по Литейному проспекту, в Центральном районе Петербурга 24-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Гранта", совершил наезд на переходившую по запрещающему сигналу светофора неустановленную женщину, на вид 50 лет.

В результате дорожного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.