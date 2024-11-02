В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке

26 октября 2024 года около 13 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала правоохранителям о том, что на парковке возле дома 214 по Выборгскому шоссе малознакомая, под угрозой применения насилия, открыто похитила у нее кольцо и цепочку с крестиком, а также браслет и часы.

Ущерб составил 75 049 рублей.

Утром 31октября 2024 года около 09 часов 20 минут по месту жительства, в одном из домов по Ясной улице в коттеджном поселке ДНП «Сияние» в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую 53-летнюю местную жительницу.

Похищенное изъято.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).