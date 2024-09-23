На Дунайском проспекте электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде

Вчера утром, 22 сентября 2024 года около 11 часов 05 минут возле дома 34/16 по Дунайскому проспекту, во Фрунзенском районе Петербурга неустановленное лицо, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 7-летнего мальчика на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.