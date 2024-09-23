Вчера утром, 22 сентября 2024 года около 11 часов 05 минут возле дома 34/16 по Дунайскому проспекту, во Фрунзенском районе Петербурга неустановленное лицо, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 7-летнего мальчика на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
На Дунайском проспекте электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские Фрунзенского района проводят проверку по факту ДТП, на Дунайском проспекте, в котором пострадал несовершеннолетний
Вчера утром, 22 сентября 2024 года около 11 часов 05 минут возле дома 34/16 по Дунайскому проспекту, во Фрунзенском районе Петербурга неустановленное лицо, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 7-летнего мальчика на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП.
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