ента новостей

11:37
Запросы петербургских соискателей выросли
11:15
В СПб вырос чек по просроченным займам
10:53
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу
10:40
СПб в лидерах по почтовым отправлениям
10:24
Вертолет врезался в крышу австралийского отеля
10:01
Сколько пьют петербуржцы?
09:39
На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика
02:22
В возрасте 93 лет ушла из жизни чемпионка Олимпиады – 1952 Галина Зыбина
16:52
Сборная США выиграла баскетбольный финал Олимпиады у хозяев со счётом 98:87, а бронзу завоевали сербы
11:11
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
11:00
В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции
10:56
В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме
10:51
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке сбил дорожного рабочего
21:38
Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»
21:21
Либеро петербургского волейбольного Женя Гребенников вместе со сборной Франции выиграл второе подряд Олимпийское золото, Вильфредо Леон и Польша – вторые, бронзу получила сборная США
15:54
4-й тур РПЛ начался с минимальной победы «Пари НН» над «Химками» и ничьей в матче «Ростова» и «Рубина»
14:35
Каковы итоги рейда такси?
13:44
В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину
13:27
В Невском районе поймали налетчика на магазин
11:11
Потребность в строителях выросла на 90%
10:08
В Приморском районе электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка на самокате
09:05
На мосту через реку Охта в составе трассы А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность
08:24
В СПб вырос спрос на золотистые смартфоны
08:00
Почему запрещают самокаты?
21:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 11-летнего мальчика
16:31
В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию окончания битвы за Ленинград
15:17
Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет
14:39
На мосту Дружбы в составе трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге введут реверсивное движение
13:24
Закрытый Петровский док в Кронштадте станет доступным для посещения
13:04
В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика

На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика

0
53
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
32-летний житель Василеостровского района на электровелосипеде сбил 9-летнего ребенка на Дворцовой площади

Накануне вечером, 11 августа 2024 года около 21 часа 45 минут на Дворцовой площади 32-летний житель Василеостровского района Петербурга, управляя электровелосипедом, двигаясь от Миллионной улицы к Дворцовому проспекту, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который шел с отцом от Большой Морской улицы к Эрмитажу.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в Детскую больницу №19 им. Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой теменной области, ссадиной левого плечевого сустава, в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район ДТП пострадавший пешеход дети велосипеды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-05-2023, 10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
23-12-2022, 10:47
В Красносельском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
24-05-2024, 09:50
В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист
31-07-2023, 10:51
В Невском районе электросамокатчик сбил 10-летнего мальчика
1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
8-10-2022, 14:02
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 09:39
На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика
0
267
Вчера, 11:11
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
0
128
Вчера, 10:56
В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме
0
188
Вчера, 10:51
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке сбил дорожного рабочего
Наверх