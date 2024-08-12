На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика

Накануне вечером, 11 августа 2024 года около 21 часа 45 минут на Дворцовой площади 32-летний житель Василеостровского района Петербурга, управляя электровелосипедом, двигаясь от Миллионной улицы к Дворцовому проспекту, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который шел с отцом от Большой Морской улицы к Эрмитажу.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в Детскую больницу №19 им. Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой теменной области, ссадиной левого плечевого сустава, в состоянии средней степени тяжести.