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Питерец.ру » Происшествия » Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела

Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела

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Опубликовал: Anton78
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Злостный нарушитель правил движения, скрывшийся после смертельной аварии, стал фигурантом уголовного дела

Накануне днем, 23 июня 2024 года около 13 часов 40 минут возле дома 76 на Аннинском шоссе, в Красносельском районе Петербурга 62-летний водитель «Хонды цивик» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
После ДТП водитель попытался скрыться, но через несколько минут его автомобиль обнаружили неподалеку от места происшествия, а самого виновника задержали.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в этом году водитель 85 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ((нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход
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