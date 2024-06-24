Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела

Накануне днем, 23 июня 2024 года около 13 часов 40 минут возле дома 76 на Аннинском шоссе, в Красносельском районе Петербурга 62-летний водитель «Хонды цивик» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

После ДТП водитель попытался скрыться, но через несколько минут его автомобиль обнаружили неподалеку от места происшествия, а самого виновника задержали.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в этом году водитель 85 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ((нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.