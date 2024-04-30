В Красном Селе мужчина угрожал оружием супружеской паре с собачкой

Накануне утром, 29 апреля 2024 года около 10 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился житель города Красное Село, который рассказал стражам порядка о том, что из окна первого этажа многоквартирного дома 18/1 по Гвардейской улице мужчина выстрелил в него и его собаку, после чего сел в автомобиль и уехал.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около 10 часов 40 минут во дворе дома на Гвардейской улице между 46-летним собаководом, его 61-летней супругой и одним из жильцов дома произошел конфликт из-за того, что супружеская пара, живущая неподалеку, постоянно выгуливает свою собаку под окнами квартиры мужчины.

В результате возникшей ссоры оппонент супружеской пары зашел в дом и из окна своей квартиры на первом этаже произвел не менее двух выстрелов в сторону собаковода и его собаки из предмета, похожего на пневматический пистолет, после чего скрылся.

В этот же день вечером, 29 апреля 2024 года около 20 часов 55 минут возле дома 10/1 по Бронетанковой улице полицейскими был задержан стрелявший, 65-летний местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.