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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе мужчина угрожал оружием супружеской паре с собачкой

В Красном Селе мужчина угрожал оружием супружеской паре с собачкой

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Опубликовал: Anton78
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В Красном Селе полицейские задержали мужчину, который с помощью оружия решил убедить супружескую пару не выгуливать собаку у него под окнами

Накануне утром, 29 апреля 2024 года около 10 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился житель города Красное Село, который рассказал стражам порядка о том, что из окна первого этажа многоквартирного дома 18/1 по Гвардейской улице мужчина выстрелил в него и его собаку, после чего сел в автомобиль и уехал.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около 10 часов 40 минут во дворе дома на Гвардейской улице между 46-летним собаководом, его 61-летней супругой и одним из жильцов дома произошел конфликт из-за того, что  супружеская пара, живущая неподалеку, постоянно выгуливает свою собаку под окнами квартиры мужчины.
В результате возникшей ссоры оппонент супружеской пары зашел в дом и из окна своей квартиры на первом этаже произвел не менее двух выстрелов в сторону собаковода и его собаки из предмета, похожего на пневматический пистолет, после чего скрылся.
В этот же день вечером, 29 апреля 2024 года около 20 часов 55 минут возле дома 10/1 по Бронетанковой улице полицейскими был задержан стрелявший, 65-летний местный житель.
Задержанного доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба
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