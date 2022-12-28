В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в водителя автобуса

Сегодня утром около 08 часов 47 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 2 "Проспект Маршала Жукова - Станция метро Адмиралтейская", о том, что на Старо-Петергофском проспекте, дом 17 в него выстрелил неизвестный мужчина из предмета похожего на пистолет.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на одной из остановок, неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако не получив ответов выстрелил в водителя предположительно из газового пистолета.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию преступника.