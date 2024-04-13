Накануне, 12 апреля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила инфорамция от очевидца о том, что в ресторане на улице Ворошилова неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 44-летнего ранее судимого жителя города Подпорожье Ленинградской области, имеющего при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику.
Пострадавшего с ранением в ногу в удовлетворительном состоянии госпитализировали.
Дебошира задержали по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Пистолет изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге задержан ресторанный стрелок из Ленобласти
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали ресторанного стрелка с улицы Ворошилова
Накануне, 12 апреля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила инфорамция от очевидца о том, что в ресторане на улице Ворошилова неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом.
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