В Петербурге задержан ресторанный стрелок из Ленобласти

Накануне, 12 апреля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила инфорамция от очевидца о том, что в ресторане на улице Ворошилова неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 44-летнего ранее судимого жителя города Подпорожье Ленинградской области, имеющего при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику.

Пострадавшего с ранением в ногу в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Дебошира задержали по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.