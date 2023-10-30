В Невском районе пьяный мужчина пришел в ветклинику с гранатой

Накануне вечером около 20 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от администратора ветеринарной клиники, расположенной в доме 25 корпус 1 по улице Дыбенко, о том, что несколькими минутами ранее в помещение клиники вошёл неизвестный мужчина, который устроил дебош, при этом держал в руке предмет, похожий на гранату.

На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции.

Сотрудники полиции задержали дебошира на выходе из клиники и изъяли у него игрушечный макет гранаты, не представляющий никакой опасности.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.