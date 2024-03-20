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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись фура и легковой автомобиль, один человек погиб

В Ленобласти столкнулись фура и легковой автомобиль, один человек погиб

0
49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В Гатчинском районе Ленинградской области у деревни Старое Поддубье лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Сегодня утром, 20 марта 2024 года около 09 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 70-ом километре трассы Р-23 "Псков", в Гатчинском районе Ленинградской области. Возле деревни Старое Поддубье произошло лобовое столкновение «Вольво», под управлением 45-летнего водителя и автомобиля «БМВ X5».

В результате ДТП водитель БМВ скончался на месте, водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
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