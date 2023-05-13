Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти

Сегодня около 14 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 58-ом километре трассы А-120 "Южное полукольцо". По предварительным данным, возле поселка Войсковицы, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение бетономешалки "Шахман" и автомобиля "Чери Тиго".

В легковушке постродали два человека, их вызволяли спасатели. Пострадавших госпитализировали.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выезжала дежурная смена 43-ей пожарной части.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.