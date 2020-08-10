В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде

Сегодня около 11.15 на 100 километре дороги Санкт-Петербург − Сортавала 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки "МАН" с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на велосипедистку, девочку на вид 10-15 лет, пересекавшую проезжую часть. В результате ДТП девочка погибла на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и личность погибшей.