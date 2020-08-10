Сегодня около 11.15 на 100 километре дороги Санкт-Петербург − Сортавала 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки "МАН" с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на велосипедистку, девочку на вид 10-15 лет, пересекавшую проезжую часть. В результате ДТП девочка погибла на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и личность погибшей.
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
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Опубликовал: Fedorov
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В Приозерском районе Ленинградской области грузовик сбил насмерть девочку на велосипеде
Сегодня около 11.15 на 100 километре дороги Санкт-Петербург − Сортавала 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки "МАН" с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на велосипедистку, девочку на вид 10-15 лет, пересекавшую проезжую часть. В результате ДТП девочка погибла на месте.
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