ента новостей

21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
15:56
В день начала блокады откроют памятный знак «Неизвестному водителю»
15:54
Зеленый Петербург на радость детям
15:50
Общественники обратились в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
15:46
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
15:15
В Петербурге раскрыты разбойные нападения на таксиста и машиниста экскаватора
09:36
Газон обошелся слишком дорого
08:56
Подорожали яблоки
00:48
«Спартак» взбешён судейством в матче с «Сочи», дойдёт ли до снятия с чемпионата РПЛ?
00:03
После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками
07:47
Самые «неспящие» районы
07:44
Вакцина от коронавируса подходит не всем
22:40
Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»
22:36
Фестивали идей и технологий Rukami
19:00
Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей
17:02
Кандидата от КПРФ Вадима Гришкова не будет в избирательном бюллетене на губернаторских выборах
07:53
Заразиться COVID-19 можно через глаза?
07:53
Уличные мероприятия возвращаются
12:53
Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»
10:23
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки более 630 000 рублей
07:07
А может выплаты будут?
07:06
Как бороться с фальсификациями
00:56
Дрозденко зарегистрирован кандидатом в губернаторы, но будет ли у него соперник от КПРФ?
13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:21
Выставка «Перекличка эпох»
13:17
Губернатор поручил рассмотреть возможность открыть в сентябре молодежные клубы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде

В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде

0
74
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Приозерском районе Ленинградской области грузовик сбил насмерть девочку на велосипеде

Сегодня около 11.15 на 100 километре дороги Санкт-Петербург − Сортавала 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки "МАН" с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на велосипедистку, девочку на вид 10-15 лет, пересекавшую проезжую часть. В результате ДТП девочка погибла на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и личность погибшей.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-11-2018, 09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
23-04-2019, 11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
73
Сегодня, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
0
204
4-08-2020, 10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
0
260
3-08-2020, 10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
Наверх