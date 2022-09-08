В Петербурге нетрезвая девушка угнала автомобиль своего знакомого

Вчера днем около 14 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 40-летнего мужчины, о том, что около 09 часов 00 минут его знакомая без спроса забрала ключи и совершила угон его автомобиля «Хендай-Солярис» стоимостью 1 600 000 рублей.

Спустя 20 минут возле дома 10 по улице Сантьяго-де-Куба по «горячим следам» угнанный автомобиль был обнаружен полицейскими. За рулем находилась 27-летняя знакомая заявителя, а также двое пассажиров, мужчины, 31 и 42 лет. Вся троица находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).