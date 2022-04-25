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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель такси сильно избил мужчину

В Ленобласти водитель такси сильно избил мужчину

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Ленобласти полицейские ищут водителя, подозреваемого в нападении на человека

Вчера вечером около 22 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома на улице Кравченко в пос. Синявино водитель такси сильно избил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу города Шлиссельбург. Как выяснилось, пострадавший 38-летний местный житель. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Водитель такси на белой "Шкода Рапид" с места скрылся. Принадлежит автомобиль 35-летнему жителю города Кировск. К слову, название таксопарка отсылает к комфорту. В полиции настоятельно рекомендуют участнику драки явиться в отделение самостоятельно.

Источник: 47News
Все по теме: Кировский район ЛО Ленобласть телесные повреждения такси
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