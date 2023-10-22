В Парголово поймали подозреваемого в грабеже

Накануне поздним вечером около 22 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 50-летний контролер с заявлением о том, что в Парголово, возле дома 25 по Заречной улице, его ограбили неизвестные.
Спустя всего пару часов, около 00 часов 15 минут 22 октября, полицейские возле дома 25 по Заречной улице задержали 28-летнего неработающего жителя Красногвардейского района Петербурга, подозреваемого в указанном преступлении.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее задержанный был неоднократно судим.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.