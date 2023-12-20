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Питерец.ру » Происшествия » На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки

На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки

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Опубликовал: Anton78
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Ночью обрушился шестиэтажный флигель доходного дома 1885 года на Гороховой улице

Сегодня ночью, около 02 часов обрушился шестиэтажный флигель доходного дома 1885 года, расположенный на Гороховой улице, дом 73. Не столь давно, точнее 18 декабря, дом был полностью выселен для того, чтобы провести капитальный ремонт и ранее использовался под хостелы. Как установлено, обрушение произошло именно на внутренней части двора.

Интересно отметить, что само здание находится на балансе ГУЖА адмиралтейского района.

Не смотря на то, что информации о пострадавших пока нет, специализированные службы продолжают активно проводить работы и расследование данного инцидента.

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Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район
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