В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса

Сегодня утром, около 10 часов 15 минут в дежурную службу МЧС поступил вызов на улицу Звездная, в Московском районе Петербурга. По информации спасателей, произошел пожар на крыше троллейбуса.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили горение проводки токоприемника на площади примерно 1 квадратный метр. Следует отметить, что водитель троллейбуса активно включился в процесс тушения огня, сделав все возможное, чтобы предотвратить распространение пламени.

Благодаря совместным усилиям водителя и спасателей, пожар был полностью потушен уже около 10 часов 30 минут. Важно отметить, что в результате происшествия никто не пострадал.

Для успешной ликвидации пожара было задействовано пять человек из личного состава МЧС, а также одна специальная техника.