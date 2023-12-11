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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса

В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга в троллейбусе загорелась проводка токоприемника

Сегодня утром, около 10 часов 15 минут в дежурную службу МЧС поступил вызов на улицу Звездная, в Московском районе Петербурга. По информации спасателей, произошел пожар на крыше троллейбуса.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили горение проводки токоприемника на площади примерно 1 квадратный метр. Следует отметить, что водитель троллейбуса активно включился в процесс тушения огня, сделав все возможное, чтобы предотвратить распространение пламени.

Благодаря совместным усилиям водителя и спасателей, пожар был полностью потушен уже около 10 часов 30 минут. Важно отметить, что в результате происшествия никто не пострадал.

Для успешной ликвидации пожара было задействовано пять человек из личного состава МЧС, а также одна специальная техника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС.ру
Все по теме: Московский район пожар троллейбус
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