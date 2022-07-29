В Петербурге тушили пожар в магазине

Сегодня ночью около 3 часов 50 имнут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек, дом 96, корпус 3. В помещении магазина размером 30х40 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров.

В 3 часа 57 минут ранг пожара был повышен до № 1БИС. В 4 часа 31 минута отказ номеру 1БИС, ранг пожара снижен до № 1, пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от пять единиц техники и двадцать два человека личного состава.