В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса

Сегодня днем около 15 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Будапештской и Ярослава Гашека, с участием автомобиля «ГАЗ», под управлением 30-летнего водителя и троллейбуса, которым управлял 40-летний водитель.

На месте происшествия установлено, что в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса: две женщины в возрасте 25 и 54 лет и 4-летний ребенок.

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.