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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса

В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проверяет обстоятельства ДТП с троллейбусом в  Купчино

Сегодня днем около 15 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Будапештской и Ярослава Гашека, с участием автомобиля «ГАЗ», под управлением 30-летнего водителя и троллейбуса, которым управлял 40-летний водитель.

На месте происшествия установлено, что в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса: две женщины в возрасте 25 и 54 лет и 4-летний ребенок. 

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП троллейбус
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