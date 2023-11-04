В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса

Накануне утром около 10 часов 25 минут на проспекте Александровской фермы, возле дома 111 по улице Бабушкина 64-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда CRV», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходящую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора ученицу 4 класса.
В результате дорожного происшествия девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Установлено что водитель в 2023 году привлекался 6 раз к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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