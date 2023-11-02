В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка

Накануне около 11 часов 40 минуть возле дома 2 по улице Белинского, в Центральном районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт», двигаясь от Литейного проспекта в сторону набережной реки Фонтанки, при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегающего на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения, без сопровождения взрослых, 13-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.