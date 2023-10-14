В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате

Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о ДТП возле дома 25 корпус 1 по улице Академика Байкова.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобиль «Опель Астра», под управлением 51-летнего водителя, двигаясь по улице Академика Константинова от Светлановского проспекта в сторону улицы Вавиловых, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переезжающую проезжую часть на электросамокате, без сопровождения взрослых 15-летнюю девочку.

В результате ДТП девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Установлено, что в 2023 году водитель иномарки 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения .