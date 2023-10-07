В Кудрово молодой мужчина на «Ауди Q5» сбил ученицу 1 класса

Накануне утром около 08 часов 15 минут возле дома 18/2 по Европейскому проспекту в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области 23-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди Q5» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ученицу 1 класса, которая передвигалась на самокате по пешеходному переходу без сопровождения родителей.

В результате ДТП девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.