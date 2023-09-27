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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове задержали подозреваемого в нападении на старушку

В Волхове задержали подозреваемого в нападении на старушку

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Волховского района задержала подозреваемого в нападении на старушку

Накануне днем около 14 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 10 по улице Профсоюзов неизвестный, ударив сзади по ногам 74-летнюю пенсионерку, вырвал из ее рук телефон и убежал.
Сумма ущерба составила 6 000 рублей.
В тот же день вечером около 20 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой Волховского ОМВД России возле дома 9 по улице Пролетарской по подозрению в совершении данного преступления "по горячим следам" задержан 25-летний неработающий ранее судимый житель Волхова.
Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район грабеж
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