В Волхове задержали подозреваемого в нападении на старушку

Накануне днем около 14 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 10 по улице Профсоюзов неизвестный, ударив сзади по ногам 74-летнюю пенсионерку, вырвал из ее рук телефон и убежал.

Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

В тот же день вечером около 20 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой Волховского ОМВД России возле дома 9 по улице Пролетарской по подозрению в совершении данного преступления "по горячим следам" задержан 25-летний неработающий ранее судимый житель Волхова.

Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.