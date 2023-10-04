В Шушарах неизвестный мужчина в кепке изнасиловал 13-летнюю девочку

Накануне вечером около 20 часов 00 минут бригада скорой помощи прибыла по вызову родителей к 13-летней жительнице города Колпино. У девочки обнаружили ушиб наружных половых органов и признаки изнасилования. По словам девочки, накануне около 15 часов 30 минут в Колпинском парке на острове Чухонка неизвестный, который представился «Михаилом», совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Насильнику на вид 36 лет, среднего роста, был одет в зеленую футболку, бежевые штаны, черную куртку, на голове черная кепка.

В ходе проверки было установлено, что испуганная девочка немного напутала: место происшествия расположено у станции метро «Шушары» в Пушкинском районе Петербурга.