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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах неизвестный мужчина в кепке изнасиловал 13-летнюю девочку

В Шушарах неизвестный мужчина в кепке изнасиловал 13-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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У станции метро «Шушары» неизвестный мужчина в кепке изнасиловал 13-летнюю девочку

Накануне вечером около 20 часов 00 минут бригада скорой помощи прибыла по вызову родителей к 13-летней жительнице города Колпино. У девочки обнаружили ушиб наружных половых органов и признаки изнасилования. По словам девочки, накануне около 15 часов 30 минут в Колпинском парке на острове Чухонка неизвестный, который представился «Михаилом», совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Насильнику на вид 36 лет, среднего роста, был одет в зеленую футболку, бежевые штаны, черную куртку, на голове черная кепка.

В ходе проверки было установлено, что испуганная девочка немного напутала: место происшествия расположено у станции метро «Шушары» в Пушкинском районе Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район насильник
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