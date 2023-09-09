На севере Петербурга задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже

Днем 5 сентября 2023 года около 15 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 45-летний петербуржец с заявлением о том, что утром того же дня возле дома 20 по улице Есенина неизвестные, применив физическую силу, отобрали у него сумку с документами и телефоном и с места происшествия скрылись.

Вчера вечером около 20 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 10 по улице Есенина по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний неработающий житель Петербурга.

Второй подозреваемый - 38 - летний - был задержан там же спустя полчаса.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых доставили в отдел полиции, на них составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).