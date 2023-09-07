Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской

Накануне вечером около 16 часов 05 минут возле дома 18 по улице Большая Пушкарская, в Петероградском районе Петербурга 46-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, управляя автомобилем «КамАЗ», двигаясь по от улице Лизы Чайкиной, при повороте направо на улицу Введенскую совершил наезд на двигавшуюся на велосипеде в попутном направлении женщину, 1986 года рождения.

В результате ДТП потерпевшая в состоянии клинической смерти была госпитализирована в больницу, где в 17.20 скончалась.

По факту ДТП следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водителя грузовика поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.