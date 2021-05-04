В Ленобласти пьяный мужчина на иномарке сбил насмерть свою мать

Накануне вечером около 21 часа на 4-й линии СНТ «Треугольник», массива «Восход» Кировского района Ленобласти, произошло трагическое происшествие. 37-летний житель Петербурга, управляя личным автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на свою 66-летнюю мать. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Мужчина был доставлен в полицейский участок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).