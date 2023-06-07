ента новостей

11:54
В Тихвинском районе задержали квартирного вора
11:22
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
11:17
В Петербурге подозреваемых в похищении человека изобличили в вымогательстве денег у своей жертвы
11:08
В Московском районе задержали ранее судимого, обманувшего пенсионерку
10:53
В Петербурге задержали ранее судимого, пытавшегося выхватить сумку у пенсионерки
10:47
В Петербурге ищу сиделку, обворовавшую пенсионера
10:39
На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика
10:31
В Петербурге в ДТП погиб пассажир такси
10:28
В Петербурге водитель иномарки выстрелил в велосипедиста
10:24
На севере Петербурга обнаружен труп инвалида по зрению с ножевым ранением
10:16
На подъезде к Выборгу введут реверсивное движение
18:13
Петербуржцы танцуют накануне концерта IOWA
18:08
На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи»
17:42
Концерн «МПО-Гидроприбор» на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ
17:35
Федеральную трассу А-121 «Сортавала» полностью перекроют на период велозаезда
16:21
В Ленобласти стартовал ремонт дороги к Первомайскому
15:32
Музыкальный фестиваль «STEREOLETO»
15:21
Джазовый концерт «Italy Jazz»
14:53
Итоги финального отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют-2023»
14:49
На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской
14:22
Петербург поможет жителям Белгородской области
13:30
Съезд с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют
12:39
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам почти 250 тысяч рублей
12:27
6 июня – Пушкинский день России
12:23
Мемориал в деревне Дони подключили к электросетям
12:21
Иллюзия работы. Смольный доложил о борьбе с незаконной уличной торговлей в Петербурге
12:06
Путь Победы: частицы Вечного огня из городов-героев прибудут к Мамаеву кургану
12:02
В Петербурге общественники просят власти Кировского района привести в безопасное состояние детские площадки
10:41
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроют экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого»
10:33
В Ленобласти поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика

На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика

0
75
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в котором погиб ребёнок

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут возле дома 11 по Выборгскому шоссе неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь по Выборгскому шоссе от улицы Хо Ши Мина в сторону проспекта Луначарского, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП виновник аварии уехал.
Школьника в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу где впоследствии он скончался.
Следователи ГУ МВД России в отношении скрывшегося водителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание виновника гибели ребенка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2023, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
16-05-2023, 12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
7-06-2022, 12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
30-11-2022, 13:17
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
19-11-2022, 16:06
В Московском районе иномарка сбила двух пешеходов
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 11:22
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
0
75
Сегодня, 10:39
На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика
0
78
Сегодня, 10:31
В Петербурге в ДТП погиб пассажир такси
0
115
Вчера, 10:27
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
Наверх