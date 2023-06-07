На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут возле дома 11 по Выборгскому шоссе неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь по Выборгскому шоссе от улицы Хо Ши Мина в сторону проспекта Луначарского, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП виновник аварии уехал.

Школьника в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу где впоследствии он скончался.

Следователи ГУ МВД России в отношении скрывшегося водителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание виновника гибели ребенка.