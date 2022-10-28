В Петербурге грузовик снес металлическое ограждение, погиб пассажир

Накануне вечером около 19 часов 45 минут возле дома 22 по проспекту Ленина в Санкт-Петербурге 37-летний водитель коммерческого предприятия, управляя служебным автомобилем «АФ-371702», двигаясь от города Красное Село в сторону Аннинского шоссе, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, расположенное справа от края проезжей части.

В результате ДТП 21-летний экспедитор предприятия, находящийся на пассажирском сидении указанного автомобиля, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного или более лиц).