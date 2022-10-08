В Ленобласти мусоровоз столкнулся с "Волгой", погибла пассажирка

Вчера вечером около 17 часов 15 минут возле дома 9 на улице Победы в голроде Луга 32-летний водитель мусоровоза, поворачивая налево во двор, столкнулся с автомобилем "Волгой" на полосе встречного движения. Отечественным автомобилем управлял 47-летний мужчина.

Как рассказали в ГИБДД, от полученных травм на месте ДТП скончалась 69-летняя пассажирка "Волги".

Известно, что водителя грузовика с прошлого года шесть раз штрафовали за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека по неосторожности).